女優本田望結（２１）が３０日、日本テレビ「ザ！世界仰天ニュース」に出演。ここ数年隠していたことを明かした。「血液型がＯ型だと思ってすごしていたら、Ａ型でした」と告白し、「ええーっ！？」と驚きの声があがった。「母子手帳に書いてなかったんです。いま、４、５年内緒にしてる状態で、きょう解禁」と笑わせた。女子力が高い黒の細身ワンピ姿で出演。６月にＳＮＳで「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わっ