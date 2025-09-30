夕方の町の雰囲気も好きだわ梅も桜も十五夜も。四季をめいっぱい味わうマダムたち／マダムたちのルームシェア4（1）マダムたちのルームシェアライフは、今日も楽しいことでいっぱい！クールな沙苗さん、ムードメーカーの栞さん、おっとりした晴子さん。3人は“マダム”という呼称がぴったりなお年頃。趣味も性格も違うけれど、学生時代からの友情そのままに、ルームシェアライフを満喫中です。お互いを思いやる心、そしておちゃめ