30日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比200円安の4万4730円と急落。日経平均株価の現物終値4万4932.63円に対しては202.63円安。出来高は5612枚となっている。 TOPIX先物期近は3113ポイントと前日比24ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.6ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 44730