30日TBS系バラエティー『秘密のストレス共有バラエティめ組の園』（後11：56）では「女性500人に聞いた妻が抱える夫のストレスSP」と題した企画を届ける。【写真】なんとも言えない表情を浮かべるあの出張先から晩御飯確認夫＆子供のことなにもわからない夫＆なんでもかんでも一般論夫…ダイアン・津田篤宏＆橋本マナミが、再現コントで熱演する。スタジオでは、あの、津田、藤田ニコルが見守り、田村真子アナが進行を担当