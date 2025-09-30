「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）勝利の瞬間、巨人・田中将大投手は一塁ベンチの最後列で両手を突き上げ、日米通算２００勝達成の喜びを表した。一塁ベンチを出て、ナインを出迎える際には、八回に登板した大勢らが背後から歓喜のウオーターシャワーを浴びせられ、身をすくめて驚いたような表情を見せた。「びっくりしました。あそこで水をかけられると思ってなかったんで。ビショビショになったんで、大勢には文