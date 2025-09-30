◇セ・リーグ巨人4―2中日（2025年9月30日東京D）巨人の泉口友汰内野手（26）が中日戦の3回の守備からベンチに下がったことについて、阿部慎之助監督（46）は「ちょっと自打球が…ふくらはぎの当たり所があんまり良くなかったんでね」と交代理由について語った。泉口は初回の第1打席で自打球が右ふくらはぎ付近に当てた後、4球目を打って左飛に終わっていた。指揮官は「これでケガをして長引いた人…（野球人生を）棒