【ニューヨーク共同】30日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比61銭円高ドル安の1ドル＝147円92銭〜148円02銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1731〜41ドル、173円64〜74銭。米政府機関の一部が予算切れで閉鎖される可能性が警戒され、ドルを売って円を買う動きが先行した。