「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手に向け、多数の祝福コメントが寄せられた。日米通算２００勝の先駆者でもある広島・黒田博樹アドバイザーは「ここに至るまで、多くの葛藤やさまざまな試練を受け入れながら歩んできたと思います。今日の登板を見て改めて、将大らしい一球一球に込めた執念と、結果にこだわる姿勢にプロフェッショナルを感じました」と敬意を表した。