テックビズは、全国の正社員900名を対象に「キャリアの自律性に関する実態調査」を実施。調査期間は9月12日〜16日で、インターネットにて行われた。まず「正社員としての働き方以外で、してみたいと思ったことがある働き方をお選びください。(いくつでも)」という質問をしたところ、半数以上(55.4%)が本業の正社員以外の働き方に関心を示し、1位は副業・兼業(38.3%)、2位はフリーランス(14.8%)、3位は起業(10.9%)となった。また、5