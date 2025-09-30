TBS系バラエティ番組『ラヴィット!』(毎週月〜金曜8:00〜9:55)の公式インスタグラムで30日、お笑いコンビ・かが屋の加賀翔が撮影した田村真子アナウンサーの写真などが公開された。田村真子アナウンサーこの日の『ラヴィット!』で放送された「かが屋の絵になる写真旅特別編in鎌倉」では、加賀が番組MCの田村アナ、相方の賀屋壮也、なすなかにしとともに神奈川県鎌倉市を巡り、田村アナのグラビア撮影などを行う様子が紹介された。