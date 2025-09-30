ＤＤＴユニバーサル王者の鈴木みのる（５７）が３０日、?週刊パイルドライバーの記者?を自称し、ＫＯ―Ｄ無差別級王者・上野勇希（３０）を質問攻めにした。２８日後楽園大会で正田壮史を下してＶ５に成功したみのるは、同日にＫＯ―Ｄを戴冠をした上野とのダブルタイトルマッチを提案。１１月３日の両国国技館大会での一騎打ちが決定した。この日の会見に臨んだみのるは、司会の今林久弥ＧＭから意気込みを聞かれると「意気