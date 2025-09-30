巨人・田中将大投手（３６）が３０日の中日戦（東京ドーム）に先発し、６回２失点の好投で３勝目を挙げ悲願の日米通算２００勝を達成した。阿部慎之助監督（４６）は「時間はかかりましたけど、頑張ってくれました。こっちもドキドキして見てたんですけど、最近数試合はずっとゲームを作れていたので、信じて見ていました」とベテラン右腕の力投に笑顔。また「（降板後に）『まだ投げたいか？』て聞いたら『もういいです』って