ファミリーマートの公式「X」アカウントが更新。人気ホットスナック「ピザまん」と「ファミチキ」を使った「背徳まん」を紹介しています。公式アカウントでは、「背徳まん」の作り方として、（1）ピザまんとファミチキを用意する、（2）ファミチキをピザまんで挟む、（3）完成と紹介しつつ「出来ました。『背徳まん』です」と伝えています。同投稿に、ユーザーからは「なんという背徳感」「カロリー爆死」「ボリュームありす