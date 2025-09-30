◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）日本人史上４人目の偉業を、ＭＬＢも祝福した。巨人・田中将大投手（３６）が、３０日の中日戦に先発し６回２失点で今季３勝目を挙げ、日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成した。日米での達成は、野茂英雄、黒田博樹、昨年のダルビッシュ有に続いて４人目となった。ＭＬＢ公式ＳＮＳでは「田中将大投手、日米通算２００勝達成おめでとうございま