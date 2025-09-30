プロ野球・巨人の田中将大投手が３０日、日米通算２００勝を達成したことを受け、親交のある「ももいろクローバーＺ」が３０日、公式Ｘで偉業を祝福した。ももクロは毎年、田中投手の登場曲を担当しており、今季は「Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ」で戦いを鼓舞してきた。Ｘでは「田中将大投手日米通算２００勝おめでとうございます」と祝福。横浜スタジアムで行われた夏のコンサート「夏のバカ騒ぎ」で初披露した「Ａｃｃｅｌｅ