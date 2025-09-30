２９日、黒竜江省富錦市で撮影したオーロラ。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）【新華社ハルビン9月30日】中国黒竜江省で29日夜から30日未明にかけてオーロラが観測され、色鮮やかな光が星と共に夜空を彩った。２９日、黒竜江省富錦市で撮影したオーロラ。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）３０日、黒竜江省富錦市で撮影したオーロラ。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）２９日、黒竜江省富錦市で撮影したオーロラ。（富錦＝新華社配信／曲玉