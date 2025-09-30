女優の真野響子（73）が28日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）に出演し、“ツッパリ女優”と言われた過去について語った。「デビューの頃からはっきりものを言う」ことから“ツッパリ女優”として知られたそうで、若手の頃に芸能リポーター・梨元勝さんの成田空港での突撃インタビューを無視したことで話題となった。「きちんとすべきだと思う。インタビューっていったら突撃なんてとんでもない」と話し、「梨元