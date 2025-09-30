スポーツ庁の室伏広治長官（50）が30日、自身のインスタグラムを更新。任期を終えたことを報告した。室伏氏は「5年間務めさせていただいたスポーツ庁長官としての任期を終えました。支えてくださった職員の皆さん、関係者の皆さま、そしてスポーツを通じて出会えた多くの方々に、心より感謝申し上げます」と感謝。続けて「この経験を胸に、次のステージでもスポーツとサイエンスを通じて社会に貢献していきたいと思います」