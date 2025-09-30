東京都内のガソリンスタンド自民党は、ガソリン税に1リットル当たり約25円上乗せされている暫定税率を12月に廃止する方向で検討に入った。立憲民主党など野党7党が衆院に提出した11月1日から廃止する関連法案について修正協議する。自民幹部が30日明らかにした。自民総裁選の5候補は、いずれも暫定税率の早期廃止に意欲を示しており、秋の臨時国会で与野党合意を目指す。自民の森山裕、立民の安住淳両幹事長は30日、東京都内で