巨人４−２中日（セ・リーグ＝３０日）――巨人が競り勝った。一回に中山の２点二塁打などで３点を先取。田中将が６回２失点と粘り、七回から４投手の継投で逃げ切った。中日は四回以降１安打止まり。◇ヤクルト５−４ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝３０日）――ヤクルトが３連勝。三回に村上の２ランで勝ち越し、七回に西村の適時打などで突き放した。ＤｅＮＡは代打筒香の２ランなどで追い上げたが、及ばなかった。