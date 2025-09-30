tricotが、ビルボードライブ東京公演を2月21日に開催する。 （関連：tricot、豊洲PITで爆発した唯一無二の音楽性海の向こうへ続く、エナジーに満ち溢れたツアーファイナルを観て） 今回は、『tricot Billboard Live“Room service”』と題し、初のビルボードライブ公演を開催。チケットは、本日21時よりファンクラブ『チョンマゲパンツパーティー』先行抽選がスタートしており