◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人・田中将大投手が史上４人目の日米通算２００勝を達成した。偉業まであと１勝に迫ってから４度目の登板となったこの日、田中将が指名して、女房役が小林誠司捕手になったことを阿部監督が明かした。ファームの試合では何度かバッテリーを組んでいた「マーコバ」だが、１軍では今季初。指揮官は「マー君からもね、小林を指名してきましたので」と舞台裏を明か