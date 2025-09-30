櫻坂46の大沼晶保（25）が30日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。父親の職業を明かした。今回は「家業がスゴい有名人SP」と題して放送され、実家がアジの養殖を営んでいることを明かした大沼。家業のリアル収入事情について話題となると、大沼は「養殖をしているので結構安定してて」と伝えた。さらに「プラス漁にも出てるので、プラス稼げる」とし「だから凄い稼げる時はめっちゃ稼げちゃ