会談前に、韓国の李在明大統領（右）と握手する石破首相＝30日、釜山（共同）【釜山共同】石破茂首相は30日、韓国南部・釜山で李在明大統領と会談し、日韓関係を安定的に発展させることで一致した。北朝鮮の完全な非核化に向けて日韓、日米韓が緊密に連携して対応することを確認。首脳の相互往来「シャトル外交」の重要性も共有した。退陣を表明している首相にとって、在任中最後の外国訪問となる公算が大きい。首相交代後、日韓