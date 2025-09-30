来年１月に選出されるＮＨＫ会長について、ＮＨＫ経営委員会の古賀信行委員長は３０日、公益事業であれば他団体との兼業も認める方針を示した。放送法では、会長は営利企業や団体の役員就任などが禁止されている。一方、明文規定はないものの、これまでの会長は、就任の際に全ての他団体の役職を退くのが慣例だった。経営委員会の会合後の定例記者会見で古賀委員長は、過去の会長が出身大学の部活のＯＢ会長を辞めた例を挙げ、