【モデルプレス＝2025/09/30】Aぇ! groupの佐野晶哉が9月30日、都内で行われた映画『トリツカレ男』（11月7日公開）のプレミア上映会に、共演の上白石萌歌、柿澤勇人、主題歌を担当したAwesome City Club（Atagi、モリシー、PORIN）とともに出席。同作でのレコーディング秘話を明かした。【写真】佐野晶哉が“取り憑かれている”アーティスト◆佐野晶哉＆上白石萌歌、作品完成に喜び世界最速で本作を見てもらう心境を聞かれると、