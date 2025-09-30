フリーの石井亮次氏（48）がMCを務めるTBS系情報番組「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」が、今年度上半期の同時間帯視聴率で、関東・名古屋・関西の3地区全てで初めて首位を獲得した。番組の個人全体視聴率は3地区いずれも2.4％を記録。関東地区では日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」と並んでトップタイとなり、これで3期連続の首位を堅持した。関西地区でも同様に「ミヤネ屋」と同率で1位となった。また、番組を制作するCBC