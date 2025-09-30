中国共産党の対外交流を担う中央対外連絡部の新しい部長に、劉海星氏が就任したことがわかりました。前任の劉建超氏は更迭されたものとみられます。これまで中央対外連絡部の部長は劉建超氏が務めてきましたが、アメリカのウォールストリート・ジャーナルは先月（8月）、劉建超氏が拘束され、当局の尋問を受けていると報じたほか、表舞台から姿を消していました。交代の時期は不明ですが、中央対外連絡部のホームページがきょう付