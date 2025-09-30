女優の上白石萌歌が30日、都内で声優を務めたアニメ映画「トリツカレ男」（11月7日公開）のプレミア上映会に登場した。物語にちなみ、「トリツカレ」ていることは「切手」とし、特に古い切手が好きで、「今もスマホケースに挟んでいる」と明かした。切手の魅力を「切手ってその時あった出来事や、はやっていた物が全部凝縮されている。眺めるだけでも凄い楽しい」と熱弁。「今売られている日本の切手もシールで貼れる。それ