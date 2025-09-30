日中戦争のさなか、戦線拡大に反対する議員が政府や軍部を批判した、いわゆる「反軍演説」について、国会の議事録から削除された部分を復活するよう、来週にも自民党が野党側に提案することがわかりました。日中戦争が激化するなか、1940年の帝国議会で、斎藤隆夫議員は「国民に向かって犠牲を要求するばかりが政府の能事ではない」などと主張しました。これは後に「反軍演説」と呼ばれていますが、軍部などの反感を買ったため、国