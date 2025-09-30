10月から多くの地域で最低賃金が上がり、すべての都道府県で初めて1000円を超えます。働く人にとってはうれしい知らせですが、人件費の上昇で一部の小売店では赤字になるとの試算も出ています。【写真を見る】各都道府県の10月からの「最低賃金」一覧人件費増でも激安スーパー秘密は「陳列の工夫」記者「埼玉県のスーパーに来ているのですが、開店前から30人以上の行列ができています」客のお目当ては、特売品です。豆腐1丁42円