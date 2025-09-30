「ＤｅＮＡ４−５ヤクルト」（３０日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは逆転負け。一回に蝦名の先頭打者弾で先制。４点ビハインドの八回に代打・筒香が２ランを放つなどしたが及ばなかった。先発のケイは２回１失点ながら自責０。防御率を球団歴代１位の１・７４としたところで降板した。ポストシーズンでの救援起用が期待される藤浪は３番手で登板したが、１回２安打１四球２失点だった。