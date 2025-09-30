現代の就職市場では、大企業とベンチャー企業のどちらを選ぶかという選択が、若者にとって切実なテーマとなっている。安定を重視する道と、新しい挑戦やリスクを追求する道。その選択は、自身の生き方や将来像に直結する。なぜ、多くの若者がこの問題で悩むのか。本稿では、その背景と現実、そして各自が納得できるキャリア選択について考察する。【すぐ分かる】「ゆるブラック企業」を見分ける10のチェックリスト昭和の成功モデル