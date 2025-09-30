センダン科の落葉樹の新芽である「香椿（チャンチン）」を月餅の餡に入れたら、どんな味になるだろうか？月餅にチャンチンソースをつけて食べるのと同じような感じなのだろうか？チャンチン月餅を実際に食べた人によると、「さっぱりした味わいでなかなかイケる」のだという。中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）を前に、安徽省阜陽市太和県の隆穎食品の生産工場には伝統的な月餅を生産する工場に漂っているハスの実やアンコの香