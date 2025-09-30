◆ソフトバンク1―2日本ハム（30日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは日本ハムに敗戦した。打線では山川穂高の22号ソロが飛び出した。試合前のメンバー表交換では、日本ハムの新庄剛志監督がソフトバンクの小久保裕紀監督に黄色い花束を手渡すシーンがあった。同学年の両監督はシーズンを通して激闘を演じた。試合後、小久保監督は「一緒にパ・リーグを盛り上げてよかったね」と言葉を掛けられたことを明かし、「びっ