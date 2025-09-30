◆ソフトバンク1―2日本ハム（30日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは日本ハムに敗戦した。打線では山川穂高の22号ソロが飛び出した。山川は2点を追う4回に山崎福也からバックスクリーン左へ運んだ。9日の同戦以来3週間ぶりのアーチだった。試合後、小久保裕紀監督は「西武戦もそうでしたけど、良くなっている感じがある。クライマックスシリーズに向けて、（状態を）キープしてもらえたら心強いですね」と期待を寄せ