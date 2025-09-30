静岡県伊東市の田久保市長が議会を解散したことで、2025年10月に実施される伊東市議選の事前審査が9月30日から、始まりました。一方で29日、市長の経歴に関する新ルールを発表した田久保市長に対して、市民からは不満の声が多く聞かれました。 【写真を見る】29日に定例会見を行った田久保真紀伊東市長 ＜伊東市田久保真紀市長＞ 「おはようございます」 Q.市長、視察に行かれたんですか？ 「はい」 Q. 土砂崩れかなん