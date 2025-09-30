2025年9月の台風15号で県が自衛隊の災害派遣要請を見送ったことについて、鈴木康友静岡県知事は9月30日、自衛隊に事前に打診したが調整がつかなかったと説明しました。今後、竜巻被害にも対応できる制度になるよう国に要望していく考えです。 【写真を見る】なぜ自衛隊派遣見送り？竜巻被害の牧之原市長は「もっと早く復旧できた」=静岡 9月の台風15号では静岡県牧之原市で国内最大級の竜巻が発生し、住宅の倒壊や停電、断水など