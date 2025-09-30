近鉄山田線は9月30日、宮町－伊勢市間で発生した人身事故の影響で上下線で運転を見合わせていましたが、午後9時7分に運転を再開しました。運転見合わせの影響で午後9時半現在、名古屋線や大阪線などでも遅れが出ています。ご注意ください。