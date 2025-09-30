2025年10月1日から飲料と食料品の3000品目以上が値上げされます。特に、飲み物の価格上昇が目立っていて、スーパーマーケットでは買いだめをしようという人の姿も見られました。 【写真を見る】マイボトルを持参した人に1煎目と2煎目の合わせて500ミリリットルほどを150円で販売する給茶スポット ＜田子重鳥坂店 岩崎雄矢店長＞ 「こちらがペットボトル飲料のコーナーです。10～30円の値上