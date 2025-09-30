少しずつ気温も下がってきて、まもなく紅葉の時期です。しかし今、紅葉の名所で次々と葉が枯れ、木が倒れる事態も起きているそうです。■モミジの“日焼け”も各地で異変ピンクや黄色。秋晴れの空にはえる一面のコスモス。東京・国営昭和記念公園では、400万本以上のコスモスが満開になっています。秋の風物詩、コキアも赤く色づき始め、まもなく見頃を迎えます。会社員（60代）「色づいてきたので、秋が近づいてきたなと」よう