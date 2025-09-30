藤井聡太王座（23）＝王将など7冠＝が挑戦者に伊藤匠叡王（22）を迎える第73期王座戦5番勝負第3局は30日、名古屋市「名古屋マリオットアソシアホテル」で指され、先手・伊藤が103手で勝利した。対戦成績を2勝1敗として2冠へ王手をかけた。戦型は伊藤の誘導で相掛かりへ進んだ。両者の相掛かりは昨年3月の棋王戦第4局以来1年半ぶり。公式戦では4局目となり、過去3局はいずれも今回と同じ伊藤の先手で、藤井の全勝だった。伊藤