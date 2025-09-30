秋季高校野球宮城県大会で優勝した仙台育英は10月9日に開幕する東北大会（岩手）の出場権を手にした。同部初の女子部員で学生コーチ兼マネジャーとしてチームに貢献する星よつは（2年）は今秋から記録員としてベンチ入り。野球部OBで巨人、西武でプレーした父の星孝典氏（東北学院大監督）に続いて「ライオン軍団」に飛び込んだ経緯を聞いた。（全2回の第1回聞き手アマチュア野球担当キャップ・柳内遼平）――この秋から