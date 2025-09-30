◇パ・リーグ日本ハム２―１ソフトバンク（2025年9月30日みずほペイペイD）日本ハム・新庄剛志監督（53）が試合後、メンバー交換時に黄色の花束をリーグ優勝を果たしたソフトバンク・小久保監督に手渡した理由を明かした。「もちろん。それは“おめでとう”でしょう。パ・リーグを盛り上げてくれて、ソフトバンクさんがいなかったらこんなに盛り上がらなかった。そのお礼を言いました」リーグ終盤まで競り合い、最後は