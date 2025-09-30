「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）巨人・田中将大投手が６回４安打２失点と好投し、日米通算２００勝を達成した。勝利の瞬間、東京ドームは熱狂で包まれた。阿部監督は、この日の女房役が小林だったことについて言及。「うまくピッチャーのいいところを出してくれた。マー君からも小林を指名してきましたので、本当に勝って最高でした」と明かした。ふたりは田中将が１学年上。ファームでも意見交換しながら、昇格へ