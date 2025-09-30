ソフトバンク・王貞治球団会長（85）が巨人・田中将の日米通算200勝に祝福のコメントを残した。▼ソフトバンク・王球団会長素晴らしいね。24勝0敗というのもあったしね。そういう0敗に終わったのも、歴史にないからさ。また誰かがそれを追っかけていくでしょう。我々の時代と進め方が変わってきているから、ますます200勝は難しくなってくる。でも、その時代、その時代でみんなが頑張るしかないからね。