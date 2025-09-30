◆パ・リーグソフトバンク１―２日本ハム（３０日・みずほペイペイドーム）日本ハムの新庄剛志監督が試合前のメンバー表交換の際、リーグ優勝を果たしたソフトバンクの小久保監督にサプライズでホークスカラーの黄色い花束を渡した理由を説明した。「おめでとうでしょう。あとはパ・リーグ盛り上げてくれて、ソフトバンクさんいなかったらこんな盛り上がらなかったのでそのお礼を言いました」と語った。小久保監督は驚いたよ