石破茂首相は３０日に訪問先の韓国で自身のＸ（旧ツイッター）を更新。２００１年１月にＪＲ山手線の新大久保駅でホームから転落した人を助けようとした韓国人の留学生イ・スヒョン（李秀賢）氏のお墓に献花したことを投稿した。今年で事故から２４年がたった。イ氏はホームから転落した男性を助けようと、カメラマンの関根史郎氏とともに線路に降りて救出しようとしたが、入ってきた電車にはねられて３人とも亡くなった。外