◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人の田中将大投手が日米通算２００勝を達成した。超満員の東京ドームはお祝いムード一色。オレンジ色のタオルが揺れ、偉業を達成したレジェンドに大声援が送られた。そんな中で行われたお立ち台でのヒーローインタビュー。田中将は時に笑いも織り交ぜながらも、謙虚に話す姿が印象的だった。そんな右腕に対し、敵として熱戦を演じた中日ファンもレフトスタンド