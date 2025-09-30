日本ハムは３０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に２―１で勝利。４連勝を飾った。４回無死一塁、郡司が自身２年連続の２桁本塁打となる１０号２ランを放って先制。試合の主導権を握ると、先発・福島が３回を１安打無失点に抑える好投を見せた。２点リードの４回に２番手・山崎が山川に２２号ソロを浴びたが、チームが許した得点はこの１点だけ。計６投手の継投でソフトバンクとの今季最終戦を制した。試合後の新庄剛